В.Янукович передасть ГПУ докази причетності українських посадовців до злочинів проти активістів Майдану - захисник
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. У екс-президента Віктора Януковича є низка доказів причетності вищих посадових осіб держави до злочинів проти активістів Майдану. Про це в ефірі "112 Україна" заявив адвокат В.Януковича Віталій Сердюк, передає УНН.
"Я підтверджую висловлену позицію мого клієнта про наявність низки доказів, які беззаперечно свідчать про причетність вищих посадових осіб держави до вчинення злочинів проти громадян України на Майдані",- сказав В.Сердюк.
За його словами, найближчим часом ці докази будуть передані до ГПУ.
"Вони (докази – ред.) будуть впливати вирішальним чином на хід розслідування справ, справ Майдану в тому числі",- сказав В.Сердюк.
Він уточнив, що йдеться про низку документів, які містять у собі доказові відомості.
При цьому, за словами захисника, у ГПУ немає жодних доказів державної зради В.Януковича.
"Це робиться в тому числі для того щоб відволікти увагу громадськості від вимоги захисту В.Януковича допитати А.Матіоса і допитати вищих посадових держави по даній справі",- сказав В.Сердюк.
Нагадаємо, 26 грудня Печерський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання військової прокуратури про надання дозволу на здійснення спеціального судового слідства щодо екс-президента України Віктора Януковича, але вже 28 грудня суд переніс розгляд цього клопотання на невизначений термін.
15 грудня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання ГПУ і надав дозвіл на затримання підозрюваного екс-президента Віктора Януковича з метою його приводу на судове засідання з розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.