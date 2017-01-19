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В.Янукович передаст ГПУ доказательства причастности украинских чиновников к преступлениям против активистов Майдана - защитник

В.Янукович передаст ГПУ доказательства причастности украинских чиновников к преступлениям против активистов Майдана - защитник

Киев • УНН

 • 10455 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. У экс-президента Виктора Януковича есть ряд доказательств причастности высших должностных лиц государства к преступлениям против активистов Майдана. Об этом в эфире " 112 Украина " заявил адвокат В.Януковича Виталий Сердюк, передает УНН.

"Я подтверждаю высказанную позицию моего клиента о наличии ряда доказательств, бесспорно свидетельствующих о причастности высших должностных лиц государства к совершению преступлений против граждан Украины на Майдане", - сказал В.Сердюк.

По его словам, в ближайшее время эти доказательства будут переданы в ГПУ.

"Они (доказательства - ред.) будут влиять решающим образом на ход расследования дел, дел Майдана в том числе", - сказал В.Сердюк.

Он уточнил, что речь идет о ряде документов, которые содержат в себе доказательные сведения.

При этом, по словам защитника, у ГПУ нет никаких доказательств государственной измены В.Януковича.

"Это делается в том числе для того чтобы отвлечь внимание общественности от требования защиты В.Януковича допросить А.Матиоса и допросить высших должностных государства по данному делу", - сказал В.Сердюк.

Напомним, 26 декабря Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства военной прокуратуры о предоставлении разрешения на осуществление специального судебного следствия в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, но уже 28 декабря суд перенес рассмотрение этого ходатайства на неопределенный срок.

15 декабря Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ и предоставил разрешение на задержание подозреваемого экс-президента Виктора Януковича с целью его привода на судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории  Украины и ведение агрессивной войны . То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 УК Украины.

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