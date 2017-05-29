В "Яндексі" спростували інформацію про передачу даних спецслужбам РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Компанія “Яндекс” спростувала інформацію про передачу персональних даних українських користувачів російським спецслужбам, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.
“Ні у співробітників Яндекс.України, ні у керівництва українського підрозділу не було доступу до персональних даних користувачів Яндексу. Захист персональних даних наших користувачів у всіх країнах, де ми надаємо сервіси, є найвищим пріоритетом. Зокрема для забезпечення цього, дані про користувачів знеособлені і анонімні”, — повідомили у прес-службі.
Також у повідомленні зазначено, що компанія наразі консультується з юристами і буде здійснювати необхідні юридичні дії для захисту своєї команди.
Як повідомляв УНН, служба безпеки України під час обшуків задокументувала, що компанія “Яндекс” передавала особисті дані українців до Росії, зокрема дані співробітників правоохоронних органів та військових ЗСУ.