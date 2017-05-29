В "Яндексе" опровергли информацию о передаче данных спецслужбам РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Компания "Яндекс" опровергла информацию о передаче персональных данных украинских пользователей российским спецслужбам, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
“Ни у сотрудников Яндекс.Украина, ни у руководства украинского подразделения не было доступа к персональным данным пользователей Яндекса. Защита персональных данных наших пользователей во всех странах, где мы предоставляем сервисы, является самым высоким приоритетом. В частности для обеспечения этого, данные о пользователях обезличенные и анонимные”, — сообщили в пресс-службе.
Также в сообщении отмечено, что компания пока консультируется с юристами и будет осуществлять необходимые юридические действия для защиты своей команды.
Как сообщал УНН, служба безопасности Украины во время обысков задокументировала, что компания “Яндекс” передавала личные данные Украинской к России, в частности данные сотрудников правоохранительных органов и военных ВСУ.