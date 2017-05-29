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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В "Яндексе" опровергли информацию о передаче данных спецслужбам РФ

Киев • УНН

 • 9226 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Компания "Яндекс" опровергла информацию о передаче персональных данных украинских пользователей российским спецслужбам, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

 

В "Яндексе" опровергли информацию о передаче данных спецслужбам РФ

“Ни у сотрудников Яндекс.Украина, ни у руководства украинского подразделения не было доступа к персональным данным пользователей Яндекса. Защита персональных данных наших пользователей во всех странах, где мы предоставляем сервисы, является самым высоким приоритетом. В частности для обеспечения этого, данные о пользователях обезличенные и анонимные”, — сообщили в пресс-службе.

Также в сообщении отмечено, что компания пока консультируется с юристами и будет осуществлять необходимые юридические действия для защиты своей команды.

Как сообщал УНН, служба безопасности Украины во время обысков задокументировала, что компания “Яндекс” передавала личные данные Украинской к России, в частности данные сотрудников правоохранительных органов и военных ВСУ.

Украинские Национальные Новости

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