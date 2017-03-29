В.В'ятрович про напад на генконсульство Польщі: провокації виходять на новий рівень

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Провокації для погіршення україно-польських відносин виходять на новий, ще більш небезпечний рівень. Про це заявив керівник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, коментуючи напад на генеральне консульство Польщі в Луцьку, передає УНН з посиланням на його допис у Facebook.

“Те, що сталося вночі у Луцьку, свідчить, що провокації виходять на новий, ще небезпечніший рівень. Цілилися не лише в будинок польського консуляту, а в польсько-українські стосунки. При чому знову з використанням історії: „напад“, „Волинь“, „польський“ — слова, які нині почують в новинах наші західні сусіди, мають налякати не менше, ніж сам факт обстрілу”, — зазначив В.В’ятрович.

Він також наголосив на приязному ставленні українців до поляків та закликав громадськість “до зваженості оцінок на основі реальної ситуації, а не моделювання подій ворогом”.

“А провоохоронні органи мають побачити ситуацію не в розрізі окремих випадків, а як системні спроби дестабілізувати відносини із західним сусідом та сприйняття України на Заході”, — наголосив він.

В.В’ятрович також висловив сподівання на розуміння ситуації з боку польського суспільства.

“Україна веде війну і фронти різні. В тому числі чекістсько-провокаційні атаки на нас”, — наголосив голова Інституту нацпам’яті.

Як повідомили УНН в поліції, в ніч на 29 березня в приміщенні консульства Польщі у Луцьку, що на вулиці Дубнівській, вибухнула, ймовірно, реактивна протитанкова граната, постраждалих немає.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України у Варшаві Андрія Дещицю і пообіцяло направити ноту протесту через напад на генеральне консульство країни в Луцьку.

При цьому міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення "провокацією проти генконсульства Польщі у Луцьку".

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