В.Вятрович о нападении на генконсульство Польши: провокации выходят на новый уровень
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Провокации для ухудшения украино-польских отношений выходят на новый, еще более опасный уровень. Об этом заявил руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, комментируя нападение на генеральное консульство Польши в Луцке, передает УНН со ссылкой на его сообщение в Facebook.
"То, что произошло ночью в Луцке, свидетельствует, что провокации выходят на новый, еще более опасный уровень. Целились не только в дом польского консульства, а в польско-украинские отношения. Причем опять с использованием истории: "нападение", "Волынь", "польский" - слова, которые сейчас услышат в новостях наши западные соседи, должны напугать не меньше, чем сам факт обстрела", - отметил В.Вятрович.
Он также подчеркнул дружелюбное отношение укранцев к полякам и призвал общественность "к взвешенности оценок на основе реальной ситуации, а не моделировании событий врагом".
"А правоохранительные органы должны увидеть ситуацию не в разрезе отдельных случаев, а как системные попытки дестабилизировать отношения с западным соседом и восприятие Украины на Западе", - подчеркнул он.
В.Вятрович также выразил надежду на понимание ситуации со стороны польского общества.
"Украина ведет войну и фронта разные. В том числе чекистско-провокационные атаки на нас", - подчеркнул глава Института нацпамяти.
Как сообщили УНН в полиции, в ночь на 29 марта в помещении консульства Польши в Луцке, на улице Дубенской, взорвалась, вероятно, реактивная противотанковая граната, пострадавших нет.
Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины в Варшаве Андрея Дещицу и пообещало направить ноту протеста за нападения на генеральное консульство страны в Луцке.
При этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение "провокацией против генконсульства Польши в Луцке".