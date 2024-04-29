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В Ужгороді двоє дітей отруїлись чадним газом

В Ужгороді двоє дітей отруїлись чадним газом

Київ • УНН

 • 19381 перегляди

Двоє дітей 2021 та 2018 років народження були госпіталізовані через отруєння чадним газом у власній квартирі в Ужгороді, ймовірно, через засмічення вентиляції.

Двоє дітей були госпіталізовані через отруєння чадним газом у власній квартирі в Ужгороді, імовірно, через засмічення вентиляції, повідомили у ДСНС України у понеділок, пише УНН.

Деталі

"В Ужгороді двоє дітей отруїлись чадним газом", - повідомили у ДСНС у соцмережах.

Подія сталася у квартирі багатоповерхівки на проспекті Свободи. Наразі хлопчики 2021 та 2018 років народження, як вказано, - у лікарні.

"Імовірно, причиною події стала засмічена вентиляція, через що продукти горіння накопичувались у помешканні", - повідомили у ДСНС.

Довідково

Чадний газ, як вказують у ДСНС, абсолютно невідчутний для людини, але навіть у невеликій концентрації впливає на організм та може призвести до отруєння і смерті. Він не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад - детектор чадного газу, який слід встановити у будинку.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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