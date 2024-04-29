Двое детей были госпитализированы из-за отравления угарным газом в собственной квартире в Ужгороде, предположительно, из-за засорения вентиляции, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.

Детали

«В Ужгороде двое детей отравились угарным газом», - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Происшествие произошло в квартире многоэтажки на проспекте Свободы. Сейчас мальчики 2021 и 2018 годов рождения, как указано, - в больнице.

"Вероятно, причиной происшествия стала засоренная вентиляция, из-за чего продукты горения накапливались в помещении", - сообщили в ГСЧС.

Справочно

Угарный газ, как указывают в ГСЧС, абсолютно неощутим для человека, но даже в небольшой концентрации влияет на организм и может привести к отравлению и смерти. Он не имеет запаха, вкуса или цвета. Именно поэтому для его идентификации необходим специальный прибор - детектор угарного газа, который следует установить в доме.