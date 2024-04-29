В Ужгороде двое детей отравились угарным газом
Киев • УНН
Двое детей 2021 и 2018 годов рождения были госпитализированы из-за отравления угарным газом в собственной квартире в Ужгороде, вероятно, из-за засорения вентиляции.
Двое детей были госпитализированы из-за отравления угарным газом в собственной квартире в Ужгороде, предположительно, из-за засорения вентиляции, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.
Детали
«В Ужгороде двое детей отравились угарным газом», - сообщили в ГСЧС в соцсетях.
Происшествие произошло в квартире многоэтажки на проспекте Свободы. Сейчас мальчики 2021 и 2018 годов рождения, как указано, - в больнице.
"Вероятно, причиной происшествия стала засоренная вентиляция, из-за чего продукты горения накапливались в помещении", - сообщили в ГСЧС.
Справочно
Угарный газ, как указывают в ГСЧС, абсолютно неощутим для человека, но даже в небольшой концентрации влияет на организм и может привести к отравлению и смерти. Он не имеет запаха, вкуса или цвета. Именно поэтому для его идентификации необходим специальный прибор - детектор угарного газа, который следует установить в доме.
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В Ужгороде двое детей отравились угарным газом
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