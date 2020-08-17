В Ужгороді посилили карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Міська рада Ужгорода прийняла рішення посилити карантинні заходи у зв'язку з тим, що місто потрапило в "помаранчеву" зону карантину. Також в місті два тижні поспіль фіксується збільшення кількості хворих коронавірусом. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Ужгородської міськради.
"У зв’язку із тим, що Ужгород потрапив у "помаранчеву" зону, відсьогодні у місті припинено планові госпіталізації пацієнтів, відповідний наказ підготовлено управлінням охорони здоров’я міськради. Це не стосується ургентних хворих, тобто тих, хто потребує невідкладної медичної допомоги, надання допомоги вагітним, новонародженим. Усі пацієнти мають проходити тестування на коронавірус", - йдеться у повідомленні.
Крім того, керівників комунальних медустанов зобов'язали вивчити потребу розгортання додаткових ліжок на випадок потрапляння в "червону зону" і засобів індивідуального захисту, дезінфекційних засобів та переглянути запаси медикаментів.
Додамо, що загалом на коронавірусну інфекцію захворіли 1076 ужгородців, 533 вже одужали, 16 людей померли.
Нагадаємо, що сьогодні в Україні оновили карантинні зони.