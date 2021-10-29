В Узбекистані оголосили офіційні результати виборів президента
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Чинний президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв переміг на виборах глави держави. За результатами підрахунку 100% бюлетенів він набрав 80,12% голосів, повідомив голова ЦВК Зайніддін Нізамходжаєв, пише УНН із посиланням на “Газета.uz”.
Деталі
“Центральна виборча комісія Республіки Узбекистан ухвалила вважати Мірзієєва Шавката Міромоновича обраним на посаду президента Республіки Узбекистан, після підрахунку всіх бюлетенів він набрав 80,12% голосів”, — сказав Нізамходжаєв.
Доповнення
Голосування відбулося 24 жовтня. За даними ЦВК, явка склала 80,4%. Крім Шавката Мірзієєва, на пост президента претендували ще чотири кандидати. Кандидат від НДПУ Максуда Ворісова набрала 6,63% голосів, представник “Міллій тикланіш” Алішер Кодіров — 5,48%, кандидат від Екологічної партії Нарзулло Обломурадов — 4,14%, кандидат від партії “Адолат” — 3,39%.