В Узбекистані оголосили офіційні результати виборів президента

Деталі

“Центральна виборча комісія Республіки Узбекистан ухвалила вважати Мірзієєва Шавката Міромоновича обраним на посаду президента Республіки Узбекистан, після підрахунку всіх бюлетенів він набрав 80,12% голосів”, — сказав Нізамходжаєв.

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Голосування відбулося 24 жовтня. За даними ЦВК, явка склала 80,4%. Крім Шавката Мірзієєва, на пост президента претендували ще чотири кандидати. Кандидат від НДПУ Максуда Ворісова набрала 6,63% голосів, представник “Міллій тикланіш” Алішер Кодіров — 5,48%, кандидат від Екологічної партії Нарзулло Обломурадов — 4,14%, кандидат від партії “Адолат” — 3,39%.