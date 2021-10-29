В Узбекистане объявили официальные результаты выборов президента

Детали

“Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан постановила считать Мирзиеева Шавката Миромоновича избранным на должность президента Республики Узбекистан, после подсчета всех бюллетеней он набрал 80,12% голосов”, — сказал Низамходжаев.

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Голосование прошло 24 октября. По данным ЦИКа, явка составила 80,4%. Помимо Шавката Мирзиеева, на пост президента претендовали еще четыре кандидата. Кандидат от НДПУ Максуда Ворисова набрала 6,63% голосов, представитель “Миллий тикланиш” Алишер Кодиров — 5,48%, кандидат от Экологической партии Нарзулло Обломурадов — 4,14%, кандидат от партии “Адолат” — 3,39%.