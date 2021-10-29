В Узбекистане объявили официальные результаты выборов президента
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев победил на выборах главы государства. По результатам подсчета 100% бюллетеней он набрал 80,12% голосов, сообщил председатель ЦИКа Зайниддин Низамходжаев, пишет УНН со ссылкой на “Газета.uz”.
Детали
“Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан постановила считать Мирзиеева Шавката Миромоновича избранным на должность президента Республики Узбекистан, после подсчета всех бюллетеней он набрал 80,12% голосов”, — сказал Низамходжаев.
Дополнение
Голосование прошло 24 октября. По данным ЦИКа, явка составила 80,4%. Помимо Шавката Мирзиеева, на пост президента претендовали еще четыре кандидата. Кандидат от НДПУ Максуда Ворисова набрала 6,63% голосов, представитель “Миллий тикланиш” Алишер Кодиров — 5,48%, кандидат от Экологической партии Нарзулло Обломурадов — 4,14%, кандидат от партии “Адолат” — 3,39%.