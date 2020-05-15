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В УЗ занервували: віддавши мільйонний контракт невідомій фірмі - заявили про наміри її перевірити

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Остаточне рішення у відборі постачальника харчування у швидкісних поїздах Укрзалізниця прийме після детального вивчення переможця аукціону та внесення авансового платежу. Про це інформує Facebook-сторінка підприємства. 

В УЗ занервували: віддавши мільйонний контракт невідомій фірмі - заявили про наміри її перевірити

Зокрема, залізничники запевняють, що будуть робити детальний аналіз компанії-переможця “Грінед”, яка учора, фактично, стала власником п’ятирічного контракту вартістю понад 200 млн грн.

“Укрзалізниця проведе детальний аналіз роботи компанії, чия пропозиція була акцептована, щоб остаточно переконатись у надійності постачальника та якості його послуг. Після перевірки цих факторів компанія прийме рішення щодо доцільності укладання угоди”, — зауважив член правління АТ “Укрзалізниця” Марчін Целеєвський.

Як писав УНН, учора, 14 травня відбувся аукціон на вибір підрядника, який має годувати мільйони пасажирів “Інтерсіті” та “Інтерсіті+”. 

Компанія “Грінед” запропонувала на аукціоні щомісячну винагороду УЗШК у розмірі 4 млн 25 тис. грн, що всього на 25 тис. грн більше, ніж у найближчого конкурента.

Нікому невідома фірма без досвіду та офшорним корінням "обійшла" таких гігантів, як “Сокар”, “Вог” та навіть “дочку” відомої австрійської компанії “До Енд Ко”.

Крім того, як з’ясував УНН, “Грінед” має зв’язок з переможцями тендерів аеропорту “Бориспіль”, що проходили за часів роботи там Вячеслава Горбатка. Зараз же ця персона працює вже в УЗШК і була навіть членом конкурсної комісії на вибір постачальника харчування. 

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