В УЗ занервничали: отдав миллионный контракт неизвестной фирме - заявили о намерениях ее проверить
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Окончательное решение при отборе поставщика питания в скоростных поездах Укрзализныця примет после детального изучения победителя аукциона и внесения авансового платежа. Об этом информирует Facebook-страница предприятия.
В частности, железнодорожники уверяют, что будут делать детальный анализ компании-победителя "Гринед", которая вчера фактически стала владельцем пятилетнего контракта стоимостью более 200 млн грн.
"Укрзализныця проведет детальный анализ работы компании, чье предложение было акцептованно, чтобы окончательно убедиться в надежности поставщика и качестве его услуг. После проверки этих факторов компания примет решение о целесообразности заключения соглашения", - отметил член правления АО "Укрзализныця" Марчин Целеевський.
Как писал УНН, вчера, 14 мая состоялся аукцион по выбору подрядчика, который должен кормить миллионы пассажиров "Интерсити" и "Интерсити +".
Компания "Гринед" предложила на аукционе ежемесячное вознаграждение УЖСК в размере 4 млн 25 тыс. грн, что всего на 25 тыс. грн больше, чем у ближайшего конкурента.
Никому неизвестная фирма бкз опыта и с оффшорными корнями "обошла" таких гигантов, как "Сокар", "Вог" и даже "дочку" известной австрийской компании "До Энд Ко".
Кроме того, как выяснил УНН, "Гринед" имеет связь с победителями тендеров аэропорта "Борисполь", проходивших во время работы там Вячеслава Горбатко. Сейчас же эта персона работает уже в УЖСК и была даже членом конкурсной комиссии по выбору поставщика питания.