В "УЗ" повідомили деталі ліквідації наслідків зіткнення двох потягів у столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Залізничники підняли на рейки п’ять із дев'яти вагонів, які зійшли з колії внаслідок зіткнення двох вантажних потягів У Солом’янському районі Києва поста Волинського. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДП "Укрзалізниця", передає УНН.
"Станом на 9 годину 12 лютого вже піднято на рейки 5 вагонів, задіяні відбудовні поїзди станцій Дарниця та Фастів",- йдеться у повідомленні.
У прес-службі уточнили, що на станції "Київ-Волинський2 о 20:40 11 лютого відбулось бокове зіткнення групи вантажних вагонів із вантажним поїздом під час його руху сусідньою колією.
"В результаті цієї транспортної події зійшли з рейок загалом 9 порожніх вагонів (2 цистерни і 7 зерновозів) та пошкоджена опора контактної мережі",- додали у відомстві.
За даними УЗ в результаті аварії втрати вантажу немає, персонал станції не постраждав, а рух пасажирських поїздів здійснюється без затримок.
Причини аварії наразі з'ясовує спеціальна комісія.
Як повідомляв УНН, у Києві в Солом'янському районі зіткнулися 2 вантажні потяги.