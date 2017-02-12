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В "УЗ" повідомили деталі ліквідації наслідків зіткнення двох потягів у столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Залізничники підняли на рейки п’ять із дев'яти вагонів, які зійшли з колії внаслідок зіткнення двох вантажних потягів У Солом’янському районі Києва поста Волинського. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДП "Укрзалізниця", передає УНН.

В "УЗ" повідомили деталі ліквідації наслідків зіткнення двох потягів у столиці

"Станом на 9 годину 12 лютого вже піднято на рейки 5 вагонів, задіяні відбудовні поїзди станцій Дарниця та Фастів",- йдеться у повідомленні.

У прес-службі уточнили, що на станції "Київ-Волинський2 о 20:40 11 лютого відбулось бокове зіткнення групи вантажних вагонів із вантажним поїздом під час його руху сусідньою колією.

"В результаті цієї транспортної події зійшли з рейок загалом 9 порожніх вагонів (2 цистерни і 7 зерновозів) та пошкоджена опора контактної мережі",- додали у відомстві.

За даними УЗ в результаті аварії втрати вантажу немає, персонал станції не постраждав, а рух пасажирських поїздів здійснюється без затримок.

Причини аварії наразі з'ясовує спеціальна комісія.

Як повідомляв УНН, у Києві в Солом'янському районі зіткнулися 2 вантажні потяги.

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