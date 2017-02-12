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В "УЗ" сообщили детали ликвидации последствий столкновения двух поездов в столице

Киев • УНН

 • 11984 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Железнодорожники подняли на рельсы пять из девяти вагонов, сошедших с рельсов в результате столкновения двух грузовых поездов в Соломенском районе Киева у поста Волынский. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГП "Укрзализныця", передает УНН.

В "УЗ" сообщили детали ликвидации последствий столкновения двух поездов в столице

"По состоянию на 9 часов 12 февраля уже поднято на рельсы 5 вагонов, задействованы восстановительные поезда станций Дарница и Фастов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на станции "Киев-Волынский 2 в 20:40 11 февраля состоялось боковое столкновение группы грузовых вагонов с грузовым поездом во время его движения по соседней колее.

"В результате этой транспортного происшествия сошли с рельсов всего 9 пустых вагонов (2 цистерны и 7 зерновозов) и повреждена опора контактной сети", - добавили в ведомстве.

По данным УЗ в результате аварии потери груза нет, персонал станции не пострадал, а движение пассажирских поездов осуществляется без задержек.

Причины аварии выясняет специальная комиссия.

Как сообщал УНН, в Киеве в Соломенском районе столкнулись 2 грузовых поезда .

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