В "УЗ" сообщили детали ликвидации последствий столкновения двух поездов в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Железнодорожники подняли на рельсы пять из девяти вагонов, сошедших с рельсов в результате столкновения двух грузовых поездов в Соломенском районе Киева у поста Волынский. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГП "Укрзализныця", передает УНН.
"По состоянию на 9 часов 12 февраля уже поднято на рельсы 5 вагонов, задействованы восстановительные поезда станций Дарница и Фастов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что на станции "Киев-Волынский 2 в 20:40 11 февраля состоялось боковое столкновение группы грузовых вагонов с грузовым поездом во время его движения по соседней колее.
"В результате этой транспортного происшествия сошли с рельсов всего 9 пустых вагонов (2 цистерны и 7 зерновозов) и повреждена опора контактной сети", - добавили в ведомстве.
По данным УЗ в результате аварии потери груза нет, персонал станции не пострадал, а движение пассажирских поездов осуществляется без задержек.
Причины аварии выясняет специальная комиссия.
Как сообщал УНН, в Киеве в Соломенском районе столкнулись 2 грузовых поезда .