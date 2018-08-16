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В УЦОЯО пояснили погіршення результатів ЗНО з української мови

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. У 2018 році відсоток учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які успішно склали іспит з української мови та літератури, зменшився на 6% порівняно з результатами попереднього року. Про це розповів директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій на прес-конференції в Києві, передає кореспондент УНН.

В УЦОЯО пояснили погіршення результатів ЗНО з української мови

“Досить жвавою була дискусія після першого оголошення результатів щодо зниження результативності з української мови та літератури. Так, дійсно, можна побачити, що в 2017 році відсоток тих, хто успішно складав іспит, становив 92%. Цього року відсоток зменшився до 86%”, — сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗНО з української мови і літератури не склали 14,5% осіб

За словами Карандія, цьому є абсолютно об’єктивне пояснення: якщо порівнювати окремі категорії учасників, наприклад, випускників шкіл 2017 року до випускників шкіл 2018 року, показник залишається незмінним. А зниження, які фіксуються на сьогодні, виникли в силу того, що кількість учасників ЗНО з української мови і літератури була збільшена за рахунок випускників коледжів та професійно-технічних навчальних закладів.

“Їхні результати є значно гірші, вони і зумовили загальне зниження результатів”, — додав директор УЦОЯО.

Як повідомляв УНН, випускники погіршили результати ЗНО з української мови та математики.

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