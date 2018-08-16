В УЦОКО объяснили ухудшение результатов ВНО по украинскому языку

“Достаточно оживленной была дискуссия после первого объявления результатов по снижению результативности по украинскому языку и литературе. Да, действительно, можно увидеть, что в 2017 году процент тех, кто успешно сдал экзамен, составил 92%. В этом году процент уменьшился до 86%”, — сказал он.

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По словам Карандия, этому есть абсолютно объективное объяснение: если сравнивать отдельные категории участников, например, выпускников школ 2017 года и выпускников школ 2018 года, показатель остается неизменным. А снижение, которое фиксируется на сегодня, возникло в силу того, что количество участников ВНО по украинскому языку и литературе было увеличено за счет выпускников колледжей и профессионально-технических учебных заведений.

“Их результаты значительно хуже, они и обусловили общее снижение результатов”, — добавил директор УЦОКО.

Как сообщал УНН, выпускники ухудшили результаты ВНО по украинскому языку и математике.