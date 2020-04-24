В УЦОЯ повідомили, що пробне ЗНО відбудеться, гроші не повертатимуть

КИЇВ. 24 квітня. УНН. В Українському центрі оцінювання якості освіти запевнили, що пробне Зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться, коли будуть зняті карантинні обмеження. Гроші учасникам не повертатимуть, згідно з договором публічної оферти. Про це в коментарі кореспонденту УНН повідомила начальник відділу інформації і комунікації з громадськістю УЦОЯО Ірина Клименко.