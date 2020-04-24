В УЦОЯ повідомили, що пробне ЗНО відбудеться, гроші не повертатимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. В Українському центрі оцінювання якості освіти запевнили, що пробне Зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться, коли будуть зняті карантинні обмеження. Гроші учасникам не повертатимуть, згідно з договором публічної оферти. Про це в коментарі кореспонденту УНН повідомила начальник відділу інформації і комунікації з громадськістю УЦОЯО Ірина Клименко.
“Наразі не визначений термін карантину, відповідно, не можна говорити про дати проведення пробного тестування. Однак, пробне тестування відбудеться, коли будуть зняті карантинні обмеження”, - сказала Клименко.
Вона зазначила, що УЦОЯО підготував для учасників пробного тестування відеоматеріал, який розкриває процедуру проведення тестування і запропонував опрацювати матеріали минулих років, оскільки цього року пробне тестування відбудеться тоді, коли буде можливо його провести.
Клименко також додала, що пробне тестування відбудеться, адже така позиція Міністерства освіти і науки і УЦОЯО. Однак, терміни ні від Українського центру, ні від Міністерства не залежать, через ситуацію, яка склалася в Україні.
За її словами, повернути кошти за пробне ЗНО не можна.
“Це не передбачено договором. Чітко зазначено, що коли укладали договір і сплачували, тим паче, що сплачували на рахунки регіональних центрів, відповідно, читали договір публічної оферти. Принаймні, якби не відбулося пробне тестування - то справді йшлося б, напевно, про повернення коштів. Однак, пробне тестування відбудеться, просто в інші терміни”, - додала Ірина Клименко.
Нагадаємо, раніше в УЦОЯО повідомляли, що в разі неявки учасникам пробного ЗНО не повернуть гроші, але роздадуть матеріали.
Також нагадаємо, у МОН поки не можуть назвати точні дати проведення ЗНО. Вони будуть залежати від того, коли завершиться карантин.