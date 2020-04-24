В УЦОКО сообщили, что пробное ВНО состоится, деньги возвращать не будут
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Украинском центре оценивания качества образования заверили, что пробное внешнее независимое оценивание состоится, когда будут сняты карантинные ограничения. Деньги участникам не будут возвращать, согласно договору публичной оферты. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила начальник отдела информации и коммуникации с общественностью УЦОКО Ирина Клименко.
"Сейчас не определен срок карантина, соответственно, нельзя говорить о датах проведения пробного тестирования. Однако, пробное тестирование состоится, когда будут сняты карантинные ограничения", - сказала Клименко.
Она отметила, что УЦОКО подготовил для участников пробного тестирования видеоматериал, который раскрывает процедуру проведения тестирования и предложил проработать материалы прошлых лет, поскольку в этом году пробное тестирование состоится тогда, когда будет возможно его провести.
Клименко также добавила, что пробное тестирование состоится, ведь такая позиция Министерства образования и науки и УЦОКО. Однако, сроки ни от Украинского центра, ни от Министерства не зависят, из-за ситуации, которая сложилась в Украине.
По ее словам, вернуть средства за пробное ВНО нельзя.
"Это не предусмотрено договором. Четко указано, что когда заключали договор и платили, тем более, что платили на счета региональных центров, соответственно, читали договор публичной оферты. По крайней мере, если бы не состоялось пробное тестирование - это действительно говорилось бы, наверное, о возврате средств. Однако, пробное тестирование состоится, просто в другие сроки", - добавила Ирина Клименко.
Напомним, ранее в УЦОКО сообщали, что в случае неявки участников пробного ВНО не вернут деньги, но раздадут материалы.
Также напомним, в МОН пока не могут назвать точные даты проведения ВНО. Они будут зависеть от того, когда завершится карантин.