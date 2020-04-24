В УЦОКО сообщили, что пробное ВНО состоится, деньги возвращать не будут

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Украинском центре оценивания качества образования заверили, что пробное внешнее независимое оценивание состоится, когда будут сняты карантинные ограничения. Деньги участникам не будут возвращать, согласно договору публичной оферты. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила начальник отдела информации и коммуникации с общественностью УЦОКО Ирина Клименко.