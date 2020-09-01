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В урядовому кварталі столиці затримали чоловіка з гранатою

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Києві в урядовому кварталі затримали чоловіка 1966 року народження із предметом, схожим на гранату. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

В урядовому кварталі столиці затримали чоловіка з гранатою

“Під час патрулювання вулиці Банкової працівники поліції полку особливого призначення № 2 помітили підозрілого чоловіка, а під час поверхневої перевірки у нього виявили предмет схожий на гранату. На місце події прибула слідчо-оперативну група Печерського управління поліції, фахівці вибухотехнічної служби та кінологи”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що спеціалісти-вибухотехніки вилучили небезпечний предмет, який буде направлено на експертні дослідження.

Чоловіка 1966 року народження доставили до Печерського управління поліції для встановлення всіх обставин.

“Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві перекрили вулицю Банкову, так як під Офісом Президента знайшли предмет, схожий на бойову гранату.

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