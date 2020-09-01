В урядовому кварталі столиці затримали чоловіка з гранатою
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Києві в урядовому кварталі затримали чоловіка 1966 року народження із предметом, схожим на гранату. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
“Під час патрулювання вулиці Банкової працівники поліції полку особливого призначення № 2 помітили підозрілого чоловіка, а під час поверхневої перевірки у нього виявили предмет схожий на гранату. На місце події прибула слідчо-оперативну група Печерського управління поліції, фахівці вибухотехнічної служби та кінологи”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що спеціалісти-вибухотехніки вилучили небезпечний предмет, який буде направлено на експертні дослідження.
Чоловіка 1966 року народження доставили до Печерського управління поліції для встановлення всіх обставин.
“Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві перекрили вулицю Банкову, так як під Офісом Президента знайшли предмет, схожий на бойову гранату.