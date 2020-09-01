В правительственном квартале столицы задержали мужчину с гранатой
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Киеве в правительственном квартале задержали мужчину 1966 года с предметом, похожим на гранату. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
"Во время патрулирования улицы Банковой работники полиции полка особого назначения № 2 заметили подозрительного мужчину, а при поверхностной проверке у него обнаружили предмет, похожий на гранату. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты-взрывотехники изъяли опасный предмет, который будет направлен на экспертные исследования.
Мужчину 1966 года доставили в Печерское управления полиции для установления всех обстоятельств.
"Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события", - добавляется в сообщении.
Напомним, в Киеве перекрыли улицу Банковую, так как под Офисом Президента нашли предмет, похожий на боевую гранату.