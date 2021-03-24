У Кабміні заявили, що ціна на електроенергію залишиться без змін

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"Ціна на електроенергію для українців зростати не буде й залишаться на рівні 1 грн 68 коп. за кВт-год. Уряд підтримав це рішення", - написав Шмигаль.

Деталі

За його словами, державна компанія "Енергоатом" продовжить поставляти електроенергію для людей за пільговою ціною.

"Водночас ми дозволили "Енергоатому" повноцінно працювати на ринку, що дасть компанії можливість отримувати необхідні кошти для ремонтів, модернізації та безпечного функціонування наших атомних електростанцій", - зазначив Шмигаль.

Доповнення

З 1 січня 2021 року в Україні скасовано дію пільгового тарифу на електроенергію для населення.

Постанова Кабінету міністрів, якою підвищується пільговий тариф на перші 100 кВт-год електроенергії для населення, прийнята з метою уникнення стрімкого зростання тарифу для населення із січня 2021 року, так пояснили у Міненерго. Там наголосили, що як би не ухвалене рішення, то ціна на електроенергію для побутових споживачів формувалася б на ринкових умовах, що призвело б до різкого, більш ніж в 2,5 рази, зростання тарифу на електричну енергію для населення (до близько 3,3 грн/кВт-год).

У Міненерго пояснюють, що зміни дозволять забезпечити фінансову стабілізацію ринку електричної енергії за січень — березень 2021 року і стійку роботу енергетичних підприємств, на яких покладено спеціальні обов’язки щодо забезпечення громадських інтересів (НАЕК “Енергоатом”, ПрАТ “Укргідроенерго”, НЕК “Укренерго”).

Також у міністерстві запевнили, що спільно з НКРЕКП та іншими учасниками ринку електричної енергії найближчим часом мають намір розробити вдосконалений сценарій фінансового збалансування ринку електричної енергії в 2021 році.

Слід додати, що 2020 року у своєму звіті Європейська комісія вказала, що ціни на електроенергію в Україні майже на 38% вищі від середньої вартості у країнах Європи. За цим показником Україна опинилася поряд з такими країнами як Греція, Мальта, Болгарія, Угорщина та Польща, де ціни на електроенергію найвищі в Європі.

Доповнення

28 січня парламентарі ухвалили проект постанови про заходи, спрямовані на соціальний захист населення, у зв’язку з підвищенням цін на житлово-комунальні послуги.