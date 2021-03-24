В Кабмине заявили, что цена на электроэнергию останется без изменений

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"Цена на электроэнергию для украинцев расти не будет и останется на уровне 1 грн 68 коп. За кВт-час. Правительство поддержало это решение", - написал Шмыгаль.

Детали

По его словам, государственная компания "Энергоатом" продолжит поставлять электроэнергию для людей по льготной цене.

"Вместе мы разрешили "Энергоатому" полноценно работать на рынке, что дасть компании возможность получать необходимые средства для ремонтов, модернизации и безопасного функционирования наших атомных электростанций", - отметил Шмыгаль.

Дополнение

С 1 января 2021 года в Украине отменено действие льготного тарифа на электроэнергию для населения.

Постановление Кабинета министров, которым повышается льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии для населения, принято во избежание стремительного роста тарифа для населения с января 2021 года, так объяснили в Минэнерго. Там отметили, что если бы не принятое решение, то цена на электроэнергию для бытовых потребителей формировалась бы на рыночных условиях, что привело бы к резкому, более чем в 2,5 раза, росту тарифа на электрическую энергию для населения (до около 3,3 грн / кВт-ч).

В Минэнерго объясняют, что изменения позволят обеспечить финансовую стабилизацию рынка электрической энергии за январь - март 2021 года и устойчивую работу энергетических предприятий, на которые возложены специальные обязанности по обеспечению общественных интересов (НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго", НЭК "Укрэнерго").

Также в министерстве заверили, что совместно с НКРЭКУ и другими участниками рынка электрической энергии в ближайшее время намерены разработать усовершенствованный сценарий финансового сбалансирования рынка электрической энергии в 2021 году.

Следует добавить, что к 2020 году в своем отчете Европейская комиссия указала, что цены на электроэнергию в Украине почти на 38% выше средней стоимости в странах Европы. По этому показателю Украина оказалась рядом с такими странами как Греция, Мальта, Болгария, Венгрия и Польша, где цены на электроэнергию самые высокие в Европе.

Дополнение

28 января парламентарии приняли проект постановления о мерах, направленных на социальную защиту населения, в связи с повышением цен на жилищно-коммунальные услуги.