В уряді заявили, що на перепис населення у 2023 році потрібно понад 7 млрд грн

Так, на засідання уряду сьогодні вноситься пропозиція щодо визначення терміну проведення Всеукраїнського перепису населення у 2023 році в новому всесвітньому раунді переписів населення та житлового фонду (2015-2024 роки).

У пояснювальній записці зазначається, що підготовлений проект розпорядження встановлює термін проведення Всеукраїнського перепису населення у 2023 році, визначає нормативно-правове та організаційне забезпечення проведення такого перепису відповідно до положень статей 3 та 7 Закону України “Про Всеукраїнський перепис населення”. В Україні, як і в більшості країн світу, перепис населення є обов’язковим елементом демографічної статистики.

Також повідомляється, що за попередніми розрахунками, здійсненими з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, визначених у додатку до постанови Кабінету міністрів від 29.07.2020 № 671 “Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки”, на виконання комплексу робіт, пов’язаних із завершенням підготовлених робіт до Всеукраїнського перепису населення, його проведенням, обробленням, узагальненням та поширенням його результатів, у 2020-2023 роках "необхідно 7,260 млрд грн".

Варто зазначити, що з цих видатків близько 70% становить заробітна плата тимчасового переписного персоналу та нарахування на неї. Для підготовки та проведення перепису населення передбачається залучити понад 98 тисяч тимчасових працівників.

За прогнозами впливу ухвалення, розпорядження надасть можливість забезпечити належний рівень підготовки та проведення Всеукраїнського перепису населення у 2023 році в ході всесвітнього раунду переписів населення та житлового фонду (2015-2024 роки), підсумки якого будуть використовуватися при формуванні державної політики з питань економічного та соціального розвитку України та регіонів, бюджетної та міграційної політики, при побудові демографічних прогнозів, для міжнародних зіставлень тощо.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України у середу, 9 грудня, на засіданні розгляне розпорядження про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення.