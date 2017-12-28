В уряді заявили про зниження рівня бідності
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Рівень бідності в Україні протягом 2017 року знизився до 39,4%. Про це на прес-конференції повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає УНН.
“Що стосується рівня бідності. Протягом року, згідно з даними Держстату, рівень бідності знизився з 54,5% до 39,4%. В тому числі, серед працюючих осіб, — з 45% до 26%”, — заявив А.Рева.
Як повідомляв УНН, у Європі 10% найбагатших людей отримують більше третини нацдоходів.