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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 22636 перегляди

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В уряді заявили про зниження рівня бідності

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Рівень бідності в Україні протягом 2017 року знизився до 39,4%. Про це на прес-конференції повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає УНН.

В уряді заявили про зниження рівня бідності

“Що стосується рівня бідності. Протягом року, згідно з даними Держстату, рівень бідності знизився з 54,5% до 39,4%. В тому числі, серед працюючих осіб, — з 45% до 26%”, — заявив А.Рева.

Як повідомляв УНН, у Європі 10% найбагатших людей отримують більше третини нацдоходів.

Українські Національні Новини

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