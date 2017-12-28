В правительстве заявили о снижении уровня бедности

"Что касается уровня бедности. В течение года, согласно данным Госстата, уровень бедности снизился с 54,5% до 39,4%. В том числе, среди работающих лиц - с 45% до 26%", - заявил А.Рева.

Как сообщал УНН, в Европе 10% самых богатых людей получают более трети нацдохода.