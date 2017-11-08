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В Уряді запропонували аудіо- та відеофіксацію обшуків правоохоронців підприємств

В Уряді запропонували аудіо- та відеофіксацію обшуків правоохоронців підприємств

Київ • УНН

 • 9468 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. В Уряді запропонували аудіо та відеофіксацію обшуків правоохоронців підприємців та підприємств. Про це під час засідання кабінету міністрів сказав прем'єр міністр України Володимир Гройсман, повідомляє кореспондент УНН.

"Що саме передбачено законопроектом: перше - це проведення аудіо, відеофіксації, починаючи від того, як будь-який правоохоронний орган подав клопотання в суд для проведення обшукових дій, які потребуть судових рішень, по відношенню до бізнесу - вся ця процедура має фіксуватися...Друга передбачена позиція - аудіо та відео фіксація обшуків," - зазначив прем'єр.

За словами Гройсмана, третя позиція, врахована таким законом - обов'язковий допуск адвокатів до обшуків та інших дій правоохоронців.

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