В Уряді запропонували аудіо- та відеофіксацію обшуків правоохоронців підприємств
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. В Уряді запропонували аудіо та відеофіксацію обшуків правоохоронців підприємців та підприємств. Про це під час засідання кабінету міністрів сказав прем'єр міністр України Володимир Гройсман, повідомляє кореспондент УНН.
"Що саме передбачено законопроектом: перше - це проведення аудіо, відеофіксації, починаючи від того, як будь-який правоохоронний орган подав клопотання в суд для проведення обшукових дій, які потребуть судових рішень, по відношенню до бізнесу - вся ця процедура має фіксуватися...Друга передбачена позиція - аудіо та відео фіксація обшуків," - зазначив прем'єр.
За словами Гройсмана, третя позиція, врахована таким законом - обов'язковий допуск адвокатів до обшуків та інших дій правоохоронців.