В КМУ предложили аудио- и видеофиксацию обысков правоохранителями предприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Правительстве предложили аудио- и видеофиксацию обысков правоохранителей предпринимателей и предприятий. Об этом во время заседания кабинета министров сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает корреспондент УНН.
"Что же предусмотрено законопроектом: первое - это проведение аудио-, видеофиксации, начиная от того, как любой правоохранительный орган подал ходатайство в суд для проведения обыскиваемых действий, потребности судебных решений, по отношению к бизнесу - вся эта процедура должна фиксироваться... Второй предусмотрена позиция - аудио- и видеофиксация обысков," - отметил премьер.
По словам Гройсмана, третья позиция, учтена таким законом - обязательный допуск адвокатов к обыскам и другим действиям правоохранителей.
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