В КМУ предложили аудио- и видеофиксацию обысков правоохранителями предприятий

"Что же предусмотрено законопроектом: первое - это проведение аудио-, видеофиксации, начиная от того, как любой правоохранительный орган подал ходатайство в суд для проведения обыскиваемых действий, потребности судебных решений, по отношению к бизнесу - вся эта процедура должна фиксироваться... Второй предусмотрена позиция - аудио- и видеофиксация обысков," - отметил премьер.

По словам Гройсмана, третья позиция, учтена таким законом - обязательный допуск адвокатов к обыскам и другим действиям правоохранителей.

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