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В уряді відзвітувалися про виконання Україною зобов'язань перед Енергоспівтовариством

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Майже за всіма показниками, крім нафтових запасів і інфраструктури, Україна показує себе добре щодо виконання зобов'язань перед Енергетичним Співтовариством. Про це заявив директор секретаріату Енергетичного Співтовариства Янез Копач під час презентації звіту про виконання Україною зобов'язань перед Енергетичним Співтовариством, передає кореспондент УНН.

"Це огляд імплементації, яку здійснюють всі наші контрагенти. Ми отримуємо доступ до цього за допомогою індикаторів, і, як ви бачите, ці показники відносяться до електроенергії, газу, стабільності, енергоефективності, навколишнього середовища і запасів нафти. Практично за всіма, крім випадку з нафтовими запасами, у всіх галузях Україна досить розвинена. Є, скажімо, дві більш просунуті країни - Чорногорія і Північна Македонія, але в іншому України в порівнянні з іншими сторонами-учасниками відчуває себе добре", - сказав він.

За словами Копача, згідно зі звітом, імплементація Україною "в показниках нафтових запасів і інфраструктури... недостатня".

"У всіх інших секторах все добре або не дуже проблематично", - додав він.

Як повідомлялося раніше в УНН, Коболєв привітав попередню сертифікацію оператора ГТС і назвав наступні кроки.

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