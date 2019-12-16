В правительстве отчитались о выполнении Украиной обязательств перед Энергосообществом

"Это обзор имплементации, которую осуществляют все наши контрагенты. Мы получаем доступ к этому с помощью индикаторов, и, как вы видите, эти показатели относятся к электроэнергии, газу, устойчивости, энергоэффективности, окружающей среде и запасам нефти. Практически по всем, кроме случая с нефтяными запасами, во всех отраслях Украина довольно развита. Есть, скажем, две более продвинутые страны - Черногория и Северная Македония, но в остальном Украина по сравнению с другими сторонами-участниками чувствует себя хорошо", - сказал он.

По словам Копача, согласно отчету, имплементации Украины "в показателях нефтяных запасов и инфраструктуры… недостаточны".

"Во всех остальных секторах все хорошо или не слишком проблематично", - добавил он.

Как сообщалось ранее в УНН, Коболев поприветствовал предварительную сертификацию оператора ГТС и назвал следующие шаги.