В уряді спростували міфи щодо негативного впливу ліквідації районів по Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Через ліквідацію та створення нових районів в Україні громади не будуть позбавлені ресурсу, сервіси та послуги в районах будуть надаватися без обмежень. Про це заявив під час круглого столу щодо нового адмінтерустрою міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, передає кореспондент УНН.
“Навколо питання створення нових районів поширюється багато чуток та міфів. Зокрема, найбільш поширений з них, що нібито будуть позбавлені ресурсу громади. Друга теза, що сервіси та послуги в районах будуть надаватися з певними обмеженнями завдяки відстані нових центрів районів. Це все фейки та міфи”, - сказав Чернишов.
За його словами, урядом підтримується проект закону щодо змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність бюджетного законодавства.
“Основні ресурси, такі як 60% ПДФО, місцеві податки і збори, плата за адмінпослуги, освітня субвенція будуть зараховуватися до бюджетів місцевого самоврядування. Щодо сервісів та послуг – ніяких погіршень не планується. Навпаки, сильні ОТГ будуть надавати послуги високого якісного рівня”, - додав Чернишов.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови про ліквідацію та утворення районів, внесену Кабінетом міністрів України з урахуванням пропозицій профільного комітету ВР.