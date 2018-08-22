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В уряді розповіли, як збільшився борг України на кінець правління Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. З 2005 по 2013 роки борг України збільшився на 47,5 млрд доларів. Про це під час засідання уряду заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

В уряді розповіли, як збільшився борг України на кінець правління Януковича

"У 2005 році ми повинні були віддати 12,5 млрд боргів, а вже в 2013 році – 60 млрд (доларів – ред.). Тобто 48 млрд – це катастрофічна сума. Це майже 1,3 трильйона гривень. За ці гроші, які вони (попередні уряди – ред.) понабирали, країна може жити півтора роки без того, щоб ніхто не платив податки", - повідомив Гройсман.

Також він зазначив, що на обслуговування боргів Україні доводиться щороку витрачати 130 млрд грн. 

"На обслуговування боргу витрачаємо 130 млрд грн щороку. За наступні періоди маємо повернути 30 млрд грн. Нам потрібні подальші запозичення, щоб повертати попередні борги. Але треба забезпечувати зростання економіки", - наголосив Гройсман.

Як уточнив він, відносно ВВП відсоток боргу зменшується, і є перспектива, що він буде зменшуватись і надалі.

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