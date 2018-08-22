В правительстве рассказали, как увеличился долг Украины на конец правления Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. С 2005 по 2013 годы долг Украины увеличился на 47,5 млрд долларов. Об этом во время заседания правительства заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"В 2005 году мы должны были отдать 12,5 млрд долгов, а уже в 2013 году - 60 млрд (долларов - ред.). То есть 48 млрд - это катастрофическая сумма. Это почти 1,3 триллиона гривен. За эти деньги, которые они (предыдущие правительства - ред.) набрали, страна может жить полтора года без того, чтобы никто не платил налоги", - сообщил Гройсман.
Также он отметил, что на обслуживание долгов Украине приходится ежегодно тратить 130 млрд грн.
"На обслуживание долга тратим 130 млрд грн ежегодно. За последующие периоды должны вернуть 30 млрд грн. Нам нужны дальнейшие заимствования, чтобы возвращать предыдущие долги. Но надо обеспечивать рост экономики", - отметил Гройсман.
Как уточнил он, относительно ВВП процент долга уменьшается, и есть перспектива, что он будет уменьшаться и дальше.