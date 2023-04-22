В уряді розповіли, як відновити пошкоджені, втрачені чи викрадені номерні знаки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Якщо людина виїхали з деокупованих територій та втратила документи на авто чи номерні знаки, вона може відновити їх у ГСЦ МВС. Також у сервісних центрах їх відновлять після втрати через негоду, евакуацію, крадіжку, погане кріплення тощо, передає УНН.
Деталі
Для відновлення пошкоджених, втрачених чи викрадених номерних знаків транспортного засобу до будь-якого територіального сервісного центру МВС необхідно надати:
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- паспорт;
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- ідентифікаційний код;
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- свідоцтво про реєстрацію ТЗ;
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- довідку з поліції (у разі якщо людина зверталася до поліції);
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- акт службового розслідування (для юридичних осіб).
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Адміністратор проведе перереєстрацію транспортного засобу та видасть нові номерні знаки.
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