В правительстве рассказали, как восстановить поврежденные, утраченные или похищенные номерные знаки

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Если человек выехал с деоккупированных территорий и потерял документы на авто или номерные знаки, он может восстановить их в ГСЦ МВД. Также в сервисных центрах их восстановят после потери из-за непогоды, эвакуации, кражи, плохого крепления и т.д., передает УНН.