В правительстве рассказали, как восстановить поврежденные, утраченные или похищенные номерные знаки
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Если человек выехал с деоккупированных территорий и потерял документы на авто или номерные знаки, он может восстановить их в ГСЦ МВД. Также в сервисных центрах их восстановят после потери из-за непогоды, эвакуации, кражи, плохого крепления и т.д., передает УНН.
Детали
Для восстановления поврежденных, утраченных или похищенных номерных знаков транспортного средства в любой территориальный сервисный центр МВД необходимо предоставить:
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- паспорт;
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- идентификационный код;
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- свидетельство о регистрации ТС;
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- справку из полиции (в случае если человек обращался в полицию);
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- акт служебного расследования (для юридических лиц).
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Администратор проведет перерегистрацию транспортного средства и выдаст новые номерные знаки.
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