В уряді розповіли про "обличчя безробітного" в Україні

"Щодо "обличчя безробітного", хто у нас зареєстрований на біржі праці. В першу чергу це такі сектори як торгівля і ремонт – 18%, сільське господарство, переробна промисловість і державне управління. Щодо освітньої характеристики ми бачимо що багато людей, які мають вищу освіту, практично 49%", - сказав Петрашко.

З його слів, рівень допомоги по безробіттю у 61% випадків складає понад 1800 грн.

"Щодо віку, ми бачимо досить рівномірний розподіл з переважанням 42 людей понад 45 років, що також є очікуваним", - зазначив міністр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прогнозує зростання безробітних в Україні цього року до 9,4%.