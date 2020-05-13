В уряді розповіли про "обличчя безробітного" в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. На біржі праці в Україні більшість людей шукає зайнятість в сферах торгівлі і ремонту, сільському господарстві, переробній промисловості та державному управлінні. Про це на засіданні уряду України заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, передає кореспондент УНН.
"Щодо "обличчя безробітного", хто у нас зареєстрований на біржі праці. В першу чергу це такі сектори як торгівля і ремонт – 18%, сільське господарство, переробна промисловість і державне управління. Щодо освітньої характеристики ми бачимо що багато людей, які мають вищу освіту, практично 49%", - сказав Петрашко.
З його слів, рівень допомоги по безробіттю у 61% випадків складає понад 1800 грн.
"Щодо віку, ми бачимо досить рівномірний розподіл з переважанням 42 людей понад 45 років, що також є очікуваним", - зазначив міністр.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України прогнозує зростання безробітних в Україні цього року до 9,4%.