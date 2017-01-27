В уряді припустили, про що говоритимуть Д.Трамп і В.Путін

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, напевно, намагатиметься переконати колегу у бажанні встановити дружні відносини між країнами, однак, ймовірно, американський лідер побачить всі підводні камені зовнішньої політики РФ. Про це заявила віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила в ефірі "112 Україна", передає УНН.

"Я думаю, привітання з обранням і намагання з боку В.Путіна розказати, як він дуже хоче дружити, але ж ми знаємо, на скільки слова РФ розходяться з її діями. Я переконана, що ми побачимо, як обґрунтоване бажання якихось проривів досягти нової адміністрації… у відносинах з РФ, воно напевно стикнеться з об’єктивною реальністю поведінки РФ. І я думаю, що президент США є людина реалістична і бачитиме абсолютно всі підводні камені, які пропонує РФ в своєму меню зовнішньої політики і економіки", - сказала І.Климпуш-Цинцадзе, відповідаючи на запитання журналіста, про що може йтися в телефонній розмові В.Путіна і Д.Трампа.

Нагадаємо, телефонна розмова президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа запланована в суботу, 28 січня.

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