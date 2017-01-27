В правительстве предположили, о чем будут говорить Д.Трамп и В.Путин

"Я думаю, поздравления с избранием и попытки со стороны В.Путина рассказать, как он очень хочет дружить, но мы знаем, насколько слова РФ расходятся с ее действиями. Я убеждена, что мы увидим, как обоснованное желание каких-то прорывов достичь нового администрации... в отношениях с РФ, оно наверняка столкнется с объективной реальностью поведения РФ. И я думаю, что президент США реалист и будет видеть абсолютно все подводные камни, которые предлагает РФ в своем меню внешней политики и экономики", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе, отвечая на вопрос журналиста, о чем может идти речь в телефонном разговоре В.Путина и Д.Трампа.

Напомним, телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирован на субботу, 28 января.