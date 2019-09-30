В уряді очікують, що 45% випускників шкіл обиратимуть професійно-технічну освіту
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. В уряді очікують, що мінімум 45% випускників шкіл обиратимуть професійну-технічну освіту. Про це йдеться у внесеному ВР проекті програми діяльності уряду, повідомляє УНН.
“Показник ефективності: зростання відсотку випускників шкіл, що обирають професійну (професійно-технічну та фахову передвищу) освіту після школи, щонайменше до 45%”, — йдеться в тексті проекту програми.
Уряд обіцяє створити не менше 250 навчально-практичних центрів у закладах професійно-технічної освіти та сформувати мережу центрів професійного вдосконалення. А також завершити передачу закладів професійної освіти, їх управління і фінансування на регіональний рівень.
Нагадаємо, 29 вересня Кабінет Міністрів України одобрив низку законопроектів для подання до ВР.