В правительстве ожидают, что 45% выпускников школ будут выбирать профессиональное образование
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В правительстве ожидают, что минимум 45% выпускников школ будут выбирать профессионально-техническое образование. Об этом говорится во внесенном ВР проекте программы деятельности правительства, сообщает УНН.
"Показатель эффективности: рост процента выпускников школ, которые выбирают профессиональное (начальное профессиональное и профессиональное перед высшими) образование после школы, по меньшей мере до 45%", - говорится в тексте проекта программы.
Правительство обещает создать не менее 250 учебно-практических центров в учреждениях профессионально-технического образования и сформировать сеть центров профессионального совершенствования. А также завершить передачу учреждений профессионального образования, их управления и финансирования на региональный уровень.
Напомним, 29 сентября Кабинет министров Украины одобрил ряд законопроектов для представления в ВР.