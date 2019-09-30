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В правительстве ожидают, что 45% выпускников школ будут выбирать профессиональное образование

Киев • УНН

 • 10727 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. В правительстве ожидают, что минимум 45% выпускников школ будут выбирать профессионально-техническое образование. Об этом говорится во внесенном ВР проекте программы деятельности правительства, сообщает УНН.

В правительстве ожидают, что 45% выпускников школ будут выбирать профессиональное образование

"Показатель эффективности: рост процента выпускников школ, которые выбирают профессиональное (начальное профессиональное и профессиональное перед высшими) образование после школы, по меньшей мере до 45%", - говорится в тексте проекта программы.

Правительство обещает создать не менее 250 учебно-практических центров в учреждениях профессионально-технического образования и сформировать сеть центров профессионального совершенствования. А также завершить передачу учреждений профессионального образования, их управления и финансирования на региональный уровень.

Напомним, 29 сентября Кабинет министров Украины одобрил ряд законопроектов для представления в ВР.

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