В правительстве ожидают, что 45% выпускников школ будут выбирать профессиональное образование

"Показатель эффективности: рост процента выпускников школ, которые выбирают профессиональное (начальное профессиональное и профессиональное перед высшими) образование после школы, по меньшей мере до 45%", - говорится в тексте проекта программы.

Правительство обещает создать не менее 250 учебно-практических центров в учреждениях профессионально-технического образования и сформировать сеть центров профессионального совершенствования. А также завершить передачу учреждений профессионального образования, их управления и финансирования на региональный уровень.

Напомним, 29 сентября Кабинет министров Украины одобрил ряд законопроектов для представления в ВР.