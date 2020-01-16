В уряді обіцяють започаткувати програму дешевих кредитів з 1 лютого

“Дешеві кредити як пріоритет для нас з вами мають ще один пріоритет — вони нам потрібні не колись, вони потрібні зараз. Тому з 1 лютого ми таки відкриємо, започаткуємо, як обіцяли, анонсовану Президентом програму дешевих кредитів 5, 7, 9”, — сказав Гончарук.

З його слів, урядом потрібно давати вже зараз людям, які бажають працювати і створювати в Україні, можливість у вигляді дешевих кредитів.

“Ми очікуємо, що в цьому році буде значно зменшено вартість кредитних ресурсів і в іпотеці. Не буду називати точні цифри на осінь, але іпотека в 11-12%, як ми говорили ще минулого року — це наша мета”, — зауважив також прем’єр.

Нагадаємо, у грудні минулого року президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні стартує нова державна програма — тим, хто хоче повернутися в Україну, пропонуються кредити для власної справи зі ставками у 5%, 7% та 9%.