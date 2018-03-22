В уряді назвали головну вимогу до партнера "МГУ"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Уряд шукає такого партнера для ПАТ «МГУ», який зможе максимально завантажити національну ГТС після 2019 року. Про це під час відкритих слухань Комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу сказав віце-прем‘єр-міністр Володимир Кістіон, передає УНН з посиланням на "Урядовий портал".
“Стратегічне завдання уряду знайти такого партнера для ПАТ „МГУ“, який забезпечить високий рівень довіри в Європі до української газотранспортної системи та підземних газових сховищ. Перед Україною стоять серйозні виклики, які безпосередньо впливають на долю ГТС: будівництво обхідних газопроводів, міфи про ненадійність української труби та неготовність до забезпечення стабільного транзиту після 2019 року тощо. Тому пошук надійного партнера для ПАТ „МГУ“, який забезпечить завантаженість ГТС та ПСГ України, імплементація європейського енергетичного законодавства та створення міжнародного газового хабу — більш, ніж пріоритетні завдання”, — зауважив Кістіон.
За його словами, це забезпечить можливість великій кількості європейських постачальників купувати російський газ на сході України без будь-яких обмежень і самостійно оплачувати послуги українських операторів ГТС та ПСГ із транспортування та зберігання газу, які діють у відповідності до звичних для представників ЄС кодексів транспортних мереж та правил газових ринків.
Раніше повідомлялось, що 10 міжнародних компаній надіслали Україні свої пропозиції співпрацювати з ПАТ “МГУ”. Серед них такі європейські газові консорціуми Словаччини та Італії, як Eustream і Snam, Нідерландів та Франції — Gazunie та GRTgaz, компанії з Польщі — GAZsystem, Греції — Desfa, Іспанії — Reganosa, Німеччини — Verbunddnelz Gaz AG, Бельгії — Fluxys, Румунії — Transgaz.
Спеціально утворена Урядом робоча група провела попередні консультації з міжнародними операторами магістральних газових мереж, на основі цього сформує пропозиції до умов конкурсу. Їх має затвердити Кабінет Міністрів України для подальшого проведення прозорого пошуку надійного міжнародного партнера для ПАТ “Магістральні газопроводи України”.
Нагадаємо, Мінерговугілля призначило наглядову раду нового оператора ГТС — компанії “МГУ”.