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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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В правительстве назвали главное требование к партнеру "МГУ"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Правительство ищет такого партнера для ОАО “МГУ”, который сможет максимально загрузить национальную ГТС после 2019 года. Об этом во время открытых слушаний Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса сказал вице-премьер-министр Владимир Кистион, передает УНН со ссылкой на “Правительственный портал”.

“Стратегическая задача правительства найти такого партнера для ПАО ”МГУ“, который обеспечит высокий уровень доверия в Европе к украинской газотранспортной системе и подземным газовым хранилищам. Перед Украиной стоят серьезные вызовы, которые непосредственно влияют на судьбу ГТС: строительство обходных газопроводов, мифы о ненадежности украинской трубы и неготовность к обеспечению стабильного транзита после 2019 года и др. Поэтому поиск надежного партнера для ПАО „МГУ“, который обеспечит загруженность ГТС и ПХГ Украины, имплементация европейского энергетического законодательства и создание международного газового хаба — более, чем приоритетные задачи”, - отметил Кистион.

По его словам, это обеспечит возможность большому количеству европейских поставщиков покупать российский газ на востоке Украины без каких-либо ограничений и самостоятельно оплачивать услуги украинских операторов ГТС и ПХГ по транспортировке и хранению газа, которые будуть работать в соответствии с привычными для представителей ЕС кодексами транспортных сетей и правилами газовых рынков.

Ранее сообщалось, что 10 международных компаний прислали Украине свои предложения сотрудничать с ОАО “МГУ”. Среди них такие европейские газовые консорциумы Словакии и Италии, как Eustream и Snam, Нидерландов и Франции — Gazunie и GRTgaz, компании из Польши — GAZsystem, Греции — Desfa, Испании — Reganosa, Германии — Verbunddnelz Gaz AG, Бельгии — Fluxys, Румынии — Transgaz .

Специально созданная правительством рабочая группа провела предварительные консультации с международными операторами магистральных газовых сетей, на основе этого сформирует предложения по условиям конкурса. Их должен утвердить Кабинет Министров Украины для дальнейшего проведения прозрачного поиска надежного международного партнера для ОАО “Магистральные газопроводы Украины”.

Напомним, Минэнергоугля назначило наблюдательный совет нового оператора ГТС — компании “МГУ”.

Украинские Национальные Новости

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