В уряді готові зустрітися з послом США через мита на українську металопродукцію
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністерство економічного розвитку вживає заходи щодо виключення України зі списку країн, щодо яких діють норми щодо додаткового мита США у 25% на імпорт металопродукції. Про це під час брифінгу заявив перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів, передає кореспондент УНН.
"У період глобалізації іде формування нових принципів і захисту власних товаровиробників, включаючи прийняття тих чи інших заходів, які є дуже важливими. Ви знаєте, що 8 березня 2018 року президент США прийняв рішення про запровадження з 23 березня додаткового мита в розмірі 25% на імпорт металопродукції, були виділені дві країни, яких вони (мита – ред.) стосуються, проходять відповідні переговори… За рішенням, яке було прийнято, були виключені Австралія, Південна Корея, Аргентина та ЄС. Наразі Мінекономрозвитку вживаються заходи щодо забезпечення формальної процедури і виключення України (з цього списку – ред.). Українська сторона пропонує розглянути доцільність організації зустрічі на рівні України з послом США… Ми підготували пропозиції, порадившись з бізнесом, щодо конкретної дорожньої карти, яку ми повинні пройти в законодавчому полі", - повідомив С.Кубів.
Він додав, що наразі Україна чекає відповіді і реакції на "лист, який ми відправили і відповідно (чекаємо – ред.) зустрічі в США Наталії Микольської".
Нагадаємо, раніше в уряді заявляли, що проситимуть США виключити українську металопродукцію з-під дії захисних мит.