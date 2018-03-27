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В правительстве готовы встретиться с послом США из-за пошлин на украинскую металлопродукцию

В правительстве готовы встретиться с послом США из-за пошлин на украинскую металлопродукцию

Киев  •  УНН

 • 7669 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Министерство экономического развития принимает меры по исключению Украины из списка стран, в отношении которых действуют нормы по дополнительной пошлине США в 25% на импорт металлопродукции. Об этом во время брифинга заявил первый вице-премьер-министр Степан Кубив, передает корреспондент УНН.

"В период глобализации идет формирование новых принципов и защиты собственных товаропроизводителей, включая принятие тех или иных мер, которые очень важны. Вы знаете, что 8 марта 2018 года президент США принял решение о введении с 23 марта дополнительной пошлины в размере 25% на импорт металлопродукции, были выделены две страны, которых они (пошлины - ред.) касаются, проходят соответствующие переговоры... По решению, которое было принято, были исключены Австралия, Южная Корея, Аргентина и ЕС. Сейчас Минэкономразвития принимаются меры по обеспечению формальной процедуры и исключению Украины (из этого списка - ред.). Украинская сторона предлагает рассмотреть целесообразность организации встречи на уровне Украины с послом США... Мы подготовили предложения, посоветовавшись с бизнесом, по конкретной дорожной картн, которую мы должны пройти в законодательном поле" , - сообщил С.Кубив.

Он добавил, что сейчас Украина ждет ответа и реакции на "письмо, которое мы отправили и соответственно (ждем - ред.) встречи в США Натальей Микольской".

Напомним, ранее в правительстве заявляли, что будут просить США исключить украинскую металлопродукцию из-под действия защитных пошлин.

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