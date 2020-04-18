В УПЦ МП заявляють, що Онуфрій здоровий і готується до служби на Великдень
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Очільник УПЦ МП митрополит Онуфрій і митрополит Антоній здорові і готуються до Великоднього богослужіння. Таку заяву зробили в Центрі інформації УПЦ МП, передає УНН.
"Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій сьогодні здійснить Великоднє богослужіння в домовому храмі, у своїй резиденції", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє Центр інформації УПЦ МП, таке рішення було прийнято з метою уникнення скупчення безлічі віруючих, які щороку хочуть потрапити на Великодню Літургію, яку очолює предстоятель УПЦ МП.
"На даний момент Митрополит Онуфрій готується до Літургії і зустрічі Воскресіння Христового. Блаженніший здоровий і відчуває себе добре. Керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич) перебуває в Києво-Печерській лаврі, він здоровий і також готується до Великодньої Божественної літургії", - зауважили у центрі інформації.
У Великодню ніч, як вказано, Антоній очолить богослужіння в одному з храмів Києво-Печерської лаври.
Раніше ЗМІ повідомили, що митрополита Онуфрія та керуючого справами УПЦ МП митрополита Антонія нібито госпіталізували після виявлення у них коронавірусу.
Нагадаємо, за минулу добу у Києво-Печерській лаврі зареєстрували 26 нових випадків зараження коронавірусом.