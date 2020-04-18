В УПЦ МП заявляют, что Онуфрий здоров и готовится к службе на Пасху
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий и митрополит Антоний здоровы и готовятся к Пасхальному богослужению. Такое заявление сделали в Центре информации УПЦ МП, передает УНН.
"Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий сегодня осуществит Пасхальное богослужение в домовом храме, в своей резиденции", - говорится в сообщении.
Как сообщает Центр информации УПЦ МП, такое решение было принято во избежание скопления множества верующих, которые ежегодно хотят попасть на Пасхальную Литургию, которую возглавляет предстоятель УПЦ МП.
"На данный момент Митрополит Онуфрий готовится к Литургии и встречи Воскресения Христова. Блаженнейший здоров и чувствует себя хорошо. Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) находится в Киево-Печерской лавре, он здоров и также готовится к Пасхальной Божественной литургии", - отметили в центре информации.
В Пасхальную ночь, как указано, Антоний возглавит богослужение в одном из храмов Киево-Печерской лавры.
Ранее СМИ сообщили, что митрополита Онуфрия и управляющего делами УПЦ МП митрополита Антония якобы госпитализировали после выявления у них коронавируса.
Напомним, за прошедшие сутки в Киево-Печерской лавре зарегистрировали 26 новых случаев заражения коронавируса.