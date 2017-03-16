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В університетах США скоротилась кількість іноземних студентів

В університетах США скоротилась кількість іноземних студентів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Майже чотири з десяти американських коледжів і університетів повідомляють про скорочення кількості заявок від іноземних студентів. Це виявило недавнє дослідження, проведене шістьма організаціями в сфері вищої освіти, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

Зокрема, університети повідомляють про скорочення на 39% заявок з близькосхідних країн від студентів з вищою освітою першого ступеня і 31% — від учнів магістерського/аспірантського рівня.

Дослідження, основане на даних з 250 американських коледжів і університетів, показало, що найбільш різко знизилося число заявок з Близького Сходу.

За даними Інституту вищої освіти, більшість студентів з Близького Сходу приїжджають з Саудівської Аравії, Ірану і Кувейту.

За словами співробітників навчальних закладів, на яких посилаються автори доповіді, враження, що США стали менш прихильні до приїжджих з інших країн, є однією з причин для занепокоєння, яку найчастіше називають іноземні студенти та їхні родини.

Як повідомляв УНН, федеральний суддя в американському штаті Гаваї Деррік Уотсон призупинив дію нового міграційного указу президента США Дональда Трампа.

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