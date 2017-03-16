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В университетах США сократилось количество иностранных студентов

В университетах США сократилось количество иностранных студентов

Киев • УНН

 • 10536 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Почти четыре из десяти американских колледжей и университетов сообщают о сокращении количества заявок от иностранных студентов. Это выявило недавнее исследование, проведенное шестью организациями в сфере высшего образования, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

В частности, университеты сообщают о сокращении на 39% заявок из ближневосточных стран от студентов с высшим образованием первой степени и 31% - от учеников магистерского / аспирантского уровня.

Исследование, основанное на данных из 250 американских колледжей и университетов, показало, что наиболее резко снизилось число заявок с Ближнего Востока.

По данным Института высшего образования, большинство студентов с Ближнего Востока приезжают из Саудовской Аравии, Ирана и Кувейта.

По словам сотрудников учебных заведений, на которые ссылаются авторы доклада, впечатление, что США стали менее благосклонны к приезжим из других стран, является одной из причин для беспокойства, которую чаще всего называют иностранные студенты и их семьи.

Как сообщал УНН, федеральный судья в американском штате Гавайи Деррик Уотсон приостановил действие нового миграционного указа президента США Дональда Трампа.

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