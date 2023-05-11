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В умовах війни недоцільно проводити приватизацію флагманів української економіки - економіст

В умовах війни недоцільно проводити приватизацію флагманів української економіки - економіст

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Проводити “велику приватизацію” в умовах війни недоцільно, адже гроші, які зараз можна отримати з продажу державних підприємств не допоможуть обороні країни. Отримані з приватизації кошти зможуть покрити лише місяць оборонних витрат, разом з тим держава втратить важливі для економіки підприємства. Про це у коментарі УНН розповів економічний експерт Олексій Кущ.

Цитата

​​”З точки зору економічної вигоди, зараз взагалі не доцільно проводити “велику приватизацію”. По-перше, якщо взяти питому вагу коштів, які ми зможемо отримати від великої приватизації в структурі наших бюджетних доходів і зіставити відповідно у пропорції до бюджетних витрат, то називаються цифри в 400 млн дол., а це десь приблизно 15 млрд грн. З урахуванням того, що у нас щомісячно витрати сектором оборони понад 200 млрд грн, це взагалі на місяць. А 15 млрд грн – це за рік (планують отримати, - ред.). Тобто за рік у нас понад 2 трлн грн витрат. Якщо порахувати, виторг з приватизації - це менше одного відсотка від наших фінансових потреб усіх. Одним словом це цифра ні про що. А активи підприємства - це флагмани нашої економіки, які ми вже ніколи не зможемо побудувати. Їх реальна вартість після війни буде складати мільярди доларів. Тому продавати великі об’єкти державної власності - це економічний злочин, на мій погляд, або економічний саботаж чи економічна диверсія”, - зазначив економіст.

Він також додав, що зазвичай під час війни та післявоєнного відновлення відбувається процес націоналізації підприємств.

“Як показує практика навіть такої ліберальної країни як Великобританія, після Другої Світової війни навпаки відбувалися процеси одержавлення певних об’єктів економіки, а не зменшення державних підприємств. Тобто держава, аби проводити так звану контрциклічну економічну політику, вона має для цього мати певні інструменти, і такими інструментами є державні підприємства”, - додав Кущ.

Нагадаємо

Голова Фонду Держмайна Рустем Умеров заявив виданню Bloomberg, що вже у травні може бути розблокована так звана “велика приватизація”. Для цього необхідне рішення парламентарів, якого очікують на одному з найближчих травневих засідань.

Першими “з молотка” планують продати Одеський припортовий завод, Центренерго, Об‘єднану гірничо-хімічну компанію, Запорізький титано-магнієвий комбінат та завод “Індар”, який займається виробництвом інсуліну.

Раніше Олексій Кущ, розповів, що в приватизації “Одеського припортового заводу” можуть бути зацікавлені росіяни, адже він з’єднаний аміакопроводом з російським “ТольяттіАзотом”. На думку експерта, російські олігархи можуть взяти участь в аукціоні через іноземні фірми-прокладки. 

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